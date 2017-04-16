Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti

2017-04-16 22:00 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefon ile aradı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Sevisi tarafından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'de Anayasa değişikliği için yapılan referandumun başarılı gerçekleşmesi ve halkın büyük kısmının bu değişikliklere oy vermesi nedeni ile Türkiye Cumhurbaşkanı ve halkını kutladı, referandum sonuçlarının halkın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasetine verdiği büyük destek olarak değerlendirdi.

Recep Tayip Erdoğan gösterilen dikkat ve tebrikler için teşekkürlerini bildirdi.

Cumhurbaşkanları iki ülke arasında dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bundan sonra da tüm alanlarda başarıyla gelişeceğine eminliklerini ifade ettiler.