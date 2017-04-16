Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Варваринского предприятия по разведению рыбы (ФОТО)

2017-04-16 17:54 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье в рамках поездки в Евлахский район принял участие в открытии Варваринского рыбоводного предприятия.

Директор предприятия Мухаммед Аллахвердиев проинформировал главу государства о проделанной здесь работе. Было отмечено, что создание предприятия началось в 2008 году. Его общая площадь составляет 750 тысяч, а водная площадь – 85 тысяч квадратных метров. Здесь создано 87 пластиковых бассейнов площадью 474 квадратных метра, 463 бетонных бассейна площадью 22 тысячи 449 квадратных метров, 17 водоемов для осетровых и 11 – для чешуйчатых пород. На первоначальном этапе на предприятии ежегодно будет производиться 15 тысяч килограммов черной икры, 112 тысяч килограммов чешуйчатых рыб, то есть сазана, белого амура, толстолобика, 200 тысяч килограммов осетровых пород, 28 миллионов мальков осетровых. В 2020-2023 годах количество мальков осетровых планируется довести до 50 миллионов и увеличить производство черной икры и рыбы.

Президент Ильхам Алиев ознакомился со стендами, отражающими деятельность и направление развития предприятия.

Глава государства был проинформирован о плане развития предприятия, строениях на его территории и участке разведения рыбы Мингячевирского водного бассейна. Было отмечено, что на участке разведения рыбы Мингячевирского водного бассейна сооружены 87 пластиковых клеток площадью 9067 квадратных метров. Кроме того, здесь имеются установка для промывки сетей и плавучий подъёмный кран. А на Мингячевирском рыбзаводе построены инкубационный цех, бетонные бассейны, холодильные и кормовые склады, вертолетная площадка, столовая, офис, котельная.

Было отмечено, что часть производимых на Варваринском рыбоводном предприятии мальков осетровых будет оставляться на предприятии, а часть совместно с Общественным объединением IDEA и Министерством экологии и природных ресурсов выпускаться в Куру для восстановления биоресурсов Каспийского моря. В настоящее время на предприятии имеются 93 тысячи 665 рыб различного возраста и веса, в том числе 1762 шипов, 4 тысячи 964 гибридных рыб, 16 тысяч 689 осетров, 15 тысяч 524 севрюг и 54 тысячи 726 белуг.

С помощью сооруженного на предприятии специального аппарата ультразвукового исследования проверяется, на каком уровне находится образование икры у рыб. Это считается одним из наиболее эффективных методов при получении икры. Рыбы питаются чисто природными кормами. Мальки осетровых привезены из Астраханской области России, приобретены на Хыллинском осетровом рыбоводном заводе, а некоторые инкубированы на предприятии.

Глава государства, побывавший на участке переработки икры, был проинформирован о том, что данный участок создан на уровне современных требований.

Президенту Ильхаму Алиеву был показан процесс консервирования икры.

Для кормления мальков на предприятии созданы участки природного корма и черной икры, установлены холодильники, запасные электрогенераторы, трансформатор и система видеонаблюдения, проложена оптическая линия интернета и закуплены 29 транспортных средств. Здесь сооружены современные лаборатории и приборы для ежечасного измерения температуры, определения состава воды и содержания в ней кислорода.

Было отмечено, что часть производимой продукции планируется поставлять на местные рынки, а часть – экспортировать. В настоящее время постоянными рабочими местами на предприятии обеспечены 247 человек. Средняя заработная плата здесь составляет 500 манатов.

Следует также подчеркнуть, что совместно с Азербайджанским государственным аграрным университетом и Азербайджанским научно-исследовательским институтом рыбоводческого хозяйства принимаются меры, направленные на подготовку специалистов по таким специальностям, как рыбовед, ихтиолог, ихтиопатолог, биолог.

Сегодня в Азербайджане наблюдается диверсификация ненефтяного сектора, который охватывает многие отрасли. Особое значение придается развитию рыбной промышленности в Азербайджане. Применение новых технологий в этой отрасли, имеющей древние традиции в Азербайджане, производство экспортной продукции, отвечающей мировым стандартам, являются сегодня приоритетными вопросами.

Ознакомившись с предприятием, глава государства пожелал коллективу успехов.