Başbakan Yıldırım: Referandum Türkiye'nin demokrasi tarihinde yeni sayfa açtı

2017-04-16 23:00 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nde açıklama yaptı.

Konuşmadan satırbaşları:

"Bilmeyen öğrensin duymayan duysun kardeşiz, tek vücut tek bir milletiz. Hainler, aklına koysun. Kardeşiz. Tek vücut, tek bir milletiz. Aziz vatandaşlarım cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören halk oylaması gayriresmi sonuçlara evetle neticelenmiştir. Cenab-ı Mevlam hayırlı uğurlu eylesin. Yüksek bir katılımla sandık başına giderek tercihini yapan demokrasimize sahip çıkan bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Halk oylamasının güvenliğini sağlayan bütün güvenlik teşkilatımıza ve bütün kamu görevlilerine milletim adına teşekkür ediyorum. Sandık görevlilerine teşekkür ediyorum."

"Bugün ilk kez bu halk oylamasında sandığa giden 1 milyon 269 bin gencimizi özellikle kutluyorum. Huzur içinde neticelenen bu oylama demokrasi tarihimizde milletin kendi kararıyla verdiği bir seçimdir."

YENİ BİR SAYFA AÇILDI

"Demokrasi tarihimizde bu oylamayla yeni bir sayfa açılmıştır. Çıkan bu sonucu halkımızın refahı için en güzel şekilde değrlendireceğiz. Teşekkürler Türkiye, teşekkürler aziz milletim. Yurt dışında yaşayan ve türkiyenin demokrasisine sahip çıkan bütün vatandaşlarımıza da özellikle teşekkür ediyorum. Bir özel teşekkür ve bir selam kurucu genel başkanımız liderimiz sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Kendisini buradan defalarca bu balkon konuşmasını yaptığı yerden sevgiyle saygıyla bütün teşkilatım adına selamlıyorum."

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ

"Demokratik tercihin ortaya çıkması hepimiz çok çalıştık. Bu sürede sahaya çıkan herkese ülkem, milletim adına demokrasi adına şükranlarımı sunuyorum. Heyecanınız, coşkunuzla bizi bir an bile yalnız bırakmayan siz yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu anayasa değişijkliğinin hazırlanmasında beraber çalıştığımız MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve partisinin bütün teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Bu süreçte diğer partilerimize halk oylaması süresinde yaptıkları olumlu katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum."

SON SÖZÜ MİLLET SÖYLEDİ

"Elbette farklı düşüncelerimiz, farklı çözüm önerilerimiz olacak ama neticede birliğmiizi beraberliğimizi gözümüz gibi koruyacağız. Demokrasimizin güzelliği de budur. Farklı fikilere sahip olmak, hiçbir şekilde birbirine üstünlük sağlamak demek değildir. Meydanlarda farklı şeyler söyledik. Son sözü millet söyledi, evet dedi, noktayı koydu."

"Halkın iradesi nasıl tecelli ederse, o sonuç başımızın tacıdır dedik. Halkımız seçimini yapmış, cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine olur vermiştir. Bu ülke, bu millet artık hiçbir vesayete, hiçbir harici müdahaleye, hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir."

EN GÜZEL CEVAP SANDIKTA VERİLDİ

"BU seçimlerle 15 Temmuz alçak girişimini yapan bölücü terör örgütüne, Türkiye'ye düşmanlık yapan dış mihraklara en güzel cevabı milletimiz sandıkta vermiştir. Bu seçimler Türk demokrasisin olgunluk düzeyini bütün dünyaya göstermiştir. Bizler TC'nin birinci derece eşit vatandaşlarıyız. Meşru siyasi alandaki rekabet, birlik ve bütünlüğümüzü asla bozamaz, bozamayacaktır. Vatandaşlarımızın tercihi doğrultusunda geleceği güven içinde inşa edeceğiz. Açıkça söylüyorum, bu halk oylamasının kaybedeni yoktur, kazanan Türkiye'dir, kazanan aziz milletimdir."

ÖTEKİ YOKTUR

"Şimdi artık dayanışma, bir olma, beraber olma, birlikte Türkiye olma zamanıdır. Sandıktan bizim tercihimiz evet çıktığı için mutluyuz. Milli iradeyle aynı yönde olmak büyük bir şereftir. Bu büyük mutluluğa gölge düşürecek her türlü davranış ve yorumdan kaçınacağız. Demokratik olgunluğumuzu bize yakışan vakarla anlatmaya devam edeceğimiz. Bizim nezdimizde öteki beriki yoktur. Kimse mahsun olmasın. 26 Şubat'ta başlattığımız bu maraton bugün başarıyla sonuçlandırılmıştır."

MAHCUBİYET YAŞAMIŞLARDIR

"Bu süre içersiinde Türkiye'ye müdahil olmak isteyenler, Türkiye'nin ayağına basmak isteyenler bugün bir mahcubiyeti yaşamışlardır. Onların dediği değil, Türkiye'nin dediği oldu, milletin dediği oldu."