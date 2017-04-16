За подсчетом голосов в Турции следят более 500 иностранных журналистов

2017-04-16 21:02 | www.oxu.az | 4

Конституционный референдум в Турции находится под наблюдением зарубежных СМИ.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Анадолу, процесс подсчета голосов отслеживают более 500 иностранных журналистов.

Пресс-центры «Референдум-2017» организованы в трех городах страны — в Анкаре, Стамбуле и Диярбакыре.

По данным турецкого издания, наибольший интерес к референдуму проявили американские СМИ. Аккредитацию получили 32 журналистов из США. Из Германии прибыло 30 представителей СМИ, из Великобритании — 25, из Японии и России — по 15.