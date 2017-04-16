В Турции завершилось голосование на конституционном референдуме

2017-04-16 18:03 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Турции завершилось голосование на рефередуме по поправкам в конституцию, которые предусматривают введение президентской формы правления, и начался подсчет голосов.

Голосование в восточных провинциях началось в 07:00 по местному времени, в остальных провинциях - в 08:00, и завершилось в 16:00 и 17:00 соответственно.

Свыше 55 миллионов турецких избирателей могли проголосовать «за» или «против» по предложенным поправкам в конституцию страны.

За рубежом находятся два миллиона 929 тысяч 389 турецких избирателей, которые могли воспользоваться правом голоса в 119 диппредставительствах Турции в 57 странах мира либо на 32 КПП страны.

Голосование за рубежом проходило с 27 марта по 9 апреля, на КПП - с 27 марта по 16 апреля.

Поправки в турецкую конституцию набрали в парламенте страны свыше 330 голосов, что является минимальным порогом для проведения референдума.

Согласно поправкам, число депутатов в парламенте страны возрастет с 550 до 600 человек.

Также предлагается разрешить гражданам Турции с 18 лет выдвигать свою кандидатуру на пост депутата. В настоящее время возрастной ценз составляет 25 лет.

Сроки проведения парламентских выборов предлагается увеличить с нынешних четырех до пяти лет.

Согласно поправкам, президентом страны может быть избран гражданин Турции не младше 40 лет. Президент будет также возглавдять правительство и иметь полномочия по назначению и смене министров. При этом избранный президент не обязательно должен быть беспартийным. По действующей конституции после избрания президент Турции не может оставаться в рядах какой-либо партии.

(Автор: Орхан Гулузаде.:)

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