«Карабах» стал чемпионом Азербайджана по футболу

2017-04-16 21:11 | www.oxu.az | 2

Сегодня завершился 26-й тур Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, разгромив бакинский «Интер» со счетом 3:0, футболисты агдамского «Карабаха» в четвертый раз подряд стали чемпионами Азербайджана.

«Карабах» набрал 56 очков и за два тура до финиша досрочно завоевал чемпионский титул. Ближайший преследователь агдамцев «Габала» проиграла сегодня в Гяндже «Кяпязу» (0:2), у габалинцев осталось 49 очков. 3-е место занимает обеспечивший себе бронзовые медали «Интер».