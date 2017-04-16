Число жертв наводнения в Иране превысило 40 человек – ОБНОВЛЕНО

2017-04-16 21:38 | www.oxu.az | 3

Число погибших при наводнении на северо-западе Ирана возросло до 42 человек, шесть числятся пропавшими без вести, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 35 погибших.

Глава службы управления кризисных ситуаций Исмаил Наджар сообщил, что обильные осадки выпадали с утра пятницы в четырех провинциях Ирана — Западный и Восточный Азербайджан, Курдистан и Зенджан — и привели к наводнению в ряде округов провинций.

По данным государственного телеканала IRIB TV, наводнения причинили ущерб по меньшей мере 52 городам и деревням в регионе, уровень рек в городе Азершехр превысил значения за последние несколько десятилетий.

Ранее сообщалось, что большая часть жертв приходится на провинцию Восточный Азербайджан.

Власти проводят поисково-спасательные операции.

14:56 (15.04.2017)

По меньшей мере 35 человек стали жертвами наводнения на северо-западе Ирана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в результате стихийного бедствия без вести пропали еще 16 человек.

Пятеро погибших являются жителями провинции Кирманшах, а остальные Азершахра и Аджабшира.

Президент Ирана направил в зону бедствия спецпредставителей. В городе Урмия сель разрушил несколько мостов, жители некоторых сел эвакуированы.

Отметим, что ливневые дожди в Иране привели к резкому повышению уровня рек.

С.Б.

