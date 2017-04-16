Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Евлахе (версия 2)

2017-04-16 18:25 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возведенный в центре города Евлах.

Глава Исполнительной власти Евлахского района Годжа Самедов проинформировал Президента Азербайджана о проделанной в районе работе, реализованных проектах.

Было отмечено, что в последние годы социально-экономические показатели района значительно улучшились. В районе построены многочисленные объекты социальной инфраструктуры, созданы новые производственные предприятия.