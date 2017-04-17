Итоги референдума послужат народу и государству Турции - Эрдоган

2017-04-17 00:08 | www.trend.az | 2

Итоги конституционного референдума послужат во благо народа и государства Турции, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле, передает Анадолу.

По словам Эрдогана, Турция в силах противостоять любым вызовам и кризисам пока имеют место приверженность принципам демократии и воле народа. «Наглядным тому примером стало предотвращение попытки переворота 15 июля 2016 года», - отметил президент.

По его словам, референдум 16 апреля - доказательство решимости народа - определять свою судьбу, будущее страны.

Эрдоган назвал итоги референдума 16 апреля - победой каждого, кто проголосовал «за» и «против».

«Это победа всей Турции, площадью в 780 тыс. кв км - всех 80 млн граждан, населяющих 81 провинцию страны», - подчеркнул президент.

Он отметил, что граждане Турции, проживающие за рубежом, являются неотъемлемой частью этой победы.