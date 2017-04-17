В Огайо в результате стрельбы в ночном клубе ранены минимум девять человек

2017-04-17 00:15 | www.trend.az | 4

По меньшей мере девять человек получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе в американском штате Огайо, передает РИА Новости со ссылкой на полицию города Колумбус.

"Сегодня 16 апреля 2017 года около 03:20 по местному времени в клубе J&R Party Hall завязалась потасовка, неизвестный (неизвестные) открыли огонь внутри здания. В результате стрельбы 9 человек получили ранения. Состояние раненых различно: от небольших ранений до ран, представляющих угрозу для жизни", - говорится в сообщении полиции в микроблоге Twitter.

По данным полиции, среди пострадавших пять женщин и четыре мужчины.

По информации телеканала KTLA, двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Как сообщается, на данный момент отсутствует информация о подозреваемых. Полиция города ведет расследование по факту стрельбы.