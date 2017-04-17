Премьера спектакля "Бульвар Сансет" в Баку, или Когда трагедия вызывает овации (ФОТО)

2017-04-17 00:42 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном русском драматическом театра имени Самеда Вургуна прошла премьера спектакля "Бульвар Сансет", поставленного по пьесе Виктора Денисова "Бульвар заходящего солнца", сообщает Trend Life. Режиссёр-постановщик, художник-постановщик и музыкальное оформление - Ильгар Сафат.

Спектакль поставлен в жанре нуар. Зрители увидели на сцене театра эпатирующую историю голливудской звезды Нормы Дэсмонд, которую сыграла блистательная актриса, народная артистка Азербайджана Людмила Духовная. Переигравшая в свое время сотни ролей в кино, Норма Дэсмонд на склоне лет оказалась забытой публикой и не больше нужна в современном кино. При этом она живёт в иллюзорном мире, где по-прежнему остаётся великой актрисой и кумиром миллионов, мечтает сыграть Саломею и пишет для себя сценарий. В поддержании иллюзий Норме Дэсмонд помогает дворецкий Макс (народный артист Юрий Балиев), регулярно посылающий ей письма от мнимых поклонников. По ходу действия выясняется, что Макс - некогда знаменитый режиссёр и … первый муж актрисы. И в этот момент в жизни актрисы происходит неожиданное событие - ее настигает роковая страсть к безвестному и бедному сценаристу Джо Гиллису (Ярослав Трифонов). В попытке завоевать и удержать его любовь актриса идет на все: она обожествляет мужчину, воспринимает его как солнце, осветившее бульвар ее жизни закатным прощальным сиянием. В тот момент, когда женщине кажется, что идиллия взаимности достигнута и впереди ее ждет бесконечное, подобно морю, счастье, вдруг выясняется, что у возлюбленного есть другая пассия - редактор кинокомпании Бетти Шеффер (Ольга Арсентьева). Джо, ставший альфонсом, все же решает уйти от Нормы. Действие постепенно движется к трагической развязке…

В спектакле представлены и хореографические номера в форме мюзикла, поставленные Рауль Турккан, которые воплотили молодые актрисы Тамилла Абуталибова, Олеся Гасымова, Румия Агаева.

Финал истории доказывает, что слава - это мираж, ничто, она гроша ломаного не стоит. На Олимп трудно дойти, а скатиться с него - проще простого. Любовь субстанция тоже зыбкая, недолговечная, но она бесценна…

Премьера спектакля была встречена овациями зрительного зала, которые одаривали творческий коллектив букетами цветов и скандировали «Браво!»

(Автор и фото - Вугар Иманов)