Прокуратура Южной Кореи предъявит обвинения Пак Кын Хе

2017-04-17 01:32 | www.apa.az | 5

Прокуратура Южной Кореи предъявит в понедельник официальные обвинения экс-президенту страны Пак Кын Хе, которая была отстранена от власти Конституционным судом 10 марта.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, сейчас временно обязанности главы государства исполняет премьер-министр Республики Корея Хван Гё Ан. На 9 мая назначены досрочные президентские выборы, и предвыборная компания начинается также в понедельник.

Пак Кын Хе находится под арестом. Экс-президента подозревают в причастности к коррупционному скандалу вокруг ее ближайшей знакомой по имени Цой Сун Силь, которая, не занимая никаких государственных постов, использовала высокие связи для получения выгод и вмешательства в дела администрации президента.