В Латвии стартуют учения НАТО

2017-04-17 01:51 | www.apa.az | 6

Учения НАТО Summer Shield стартуют в Латвии 17 апреля и продлятся до 30 апреля.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, учения пройдут на Адажском полигоне и прилегающей к нему территории.

В них примут участие более 1,2 тысячи военнослужащих из Латвии, Литвы, Эстонии, США, Канады, Великобритании, Люксембурга, Болгарии, Румынии, Словакии, Германии и Швеции.

На учениях будет отрабатываться артиллерийская поддержка, воздушная оборона и разведка, противодействие оружию массового поражения, противотанковая оборона и операции военных инженеров.

Учения Summer Shield проводятся в Латвии с 2004 года.