Прокуратура Южной Кореи предъявит обвинения экс-президенту страны

2017-04-17 01:50 | www.trend.az | 5

Прокуратура Южной Кореи предъявит в понедельник официальные обвинения экс-президенту страны Пак Кын Хе, которая была отстранена от власти Конституционным судом 10 марта, передает РИА Новости.

Сейчас временно обязанности главы государства исполняет премьер-министр Республики Корея Хван Гё Ан. На 9 мая назначены досрочные президентские выборы, и предвыборная компания начинается также в понедельник.

Поэтому прокуратура уже сейчас стремится завершить расследование причастности Пак Кын Хе к коррупционному скандалу и объявить его результаты.

Пак Кын Хе находится под арестом. Экс-президента подозревают в причастности к коррупционному скандалу вокруг ее ближайшей знакомой по имени Цой Сун Силь, которая, не занимая никаких государственных постов, использовала высокие связи для получения выгод и вмешательства в дела администрации президента.