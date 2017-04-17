Президент Филиппин назвал Трампа "прагматичным мыслителем"

2017-04-17 02:53 | www.trend.az | 2

Президент Филиппин Родриго Дутерте считает своего американского коллегу Дональда Трампа "прагматичным мыслителем", передает РИА Новости со ссылкой на филиппинскую газету Philippin Star.

"Трамп - реалист и прагматичный мыслитель", - привело издание слова Дутерте, сказанные им в субботу во время выступления в Дохе перед представителями филиппинской диаспоры в Катаре.

Президент Филиппин, отметила газета, также полагает, что Трамп не стал бы миллионером, будь он глупым человеком. "Трамп - мудрый человек, даже если он не кажется таковым", - сказал Дутерте. По его мнению, в этом заключается сходство американского лидера с ним.