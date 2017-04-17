В Колумбии в ночном клубе произошел взрыв, ранены 37 человек

2017-04-17 03:18 | www.apa.az | 3

По меньшей мере, 37 человек получили ранения в результате взрыва в ночном клубе в Колумбии.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, неизвестные бросили гранату в ночном клубе в городе Буга, где находились порядка 50 человек, а затем скрылись в неизвестном направлении.

Как сообщается, все раненые были доставлены в местные больницы. Двое пациентов были успешно прооперированы, еще двое остаются в реанимации. Полиция устанавливает мотивы преступления.