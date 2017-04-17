Турция сказала "да" конституционным поправкам
2017-04-17 04:02 | www.trend.az | 4
По итогам референдума 16 апреля граждане Турции поддержали пакет изменений в конституцию страны, передает Анадолу.
По итогам подсчета 99,9 процентов бюллетеней 51,2 процентов избирателей (24 325 985 человек) проголосовали «за», 48,8 процентов избирателей (23 189 021 человек) - «против» внесения поправок в основной закон, предполагающие переход к президентской системе правления.
Явка на референдуме составила 87,28 процента.
По итогам подсчета 64,36 процентов бюллетеней граждан Турции, находящихся за рубежом, перевес оказался также в пользу сторонников внесения изменений в конституцию: 58,91 процента избирателей поддержали поправки, 41,09 процентов выступили против.
По состоянию на 20.50, 16 апреля наибольшую поддержку сторонники поправок в Конституцию получили в провинции Байбурт (81,67 процентов избирателей).
10 провинций, где сторонники поправок в Конституцию заручились наибольшей поддержкой:
1- Байбурт (81,67)
2- Ризе (75,56)
3- Гюмюшхане (75,16)
4- Эрзурум (74,50)
5- Кахраманмараш(73,95)
6- Чанкыры (73,46)
7- Бингель (72,67)
8- Конья(72,88)
9- Элазыг (71,82)
10- Сивас (71,30)