Турция сказала "да" конституционным поправкам

2017-04-17 04:02 | www.trend.az | 4

По итогам референдума 16 апреля граждане Турции поддержали пакет изменений в конституцию страны, передает Анадолу.

По итогам подсчета 99,9 процентов бюллетеней 51,2 процентов избирателей (24 325 985 человек) проголосовали «за», 48,8 процентов избирателей (23 189 021 человек) - «против» внесения поправок в основной закон, предполагающие переход к президентской системе правления.

Явка на референдуме составила 87,28 процента.

По итогам подсчета 64,36 процентов бюллетеней граждан Турции, находящихся за рубежом, перевес оказался также в пользу сторонников внесения изменений в конституцию: 58,91 процента избирателей поддержали поправки, 41,09 процентов выступили против.

По состоянию на 20.50, 16 апреля наибольшую поддержку сторонники поправок в Конституцию получили в провинции Байбурт (81,67 процентов избирателей).

10 провинций, где сторонники поправок в Конституцию заручились наибольшей поддержкой:

1- Байбурт (81,67)

2- Ризе (75,56)

3- Гюмюшхане (75,16)

4- Эрзурум (74,50)

5- Кахраманмараш(73,95)

6- Чанкыры (73,46)

7- Бингель (72,67)

8- Конья(72,88)

9- Элазыг (71,82)

10- Сивас (71,30)