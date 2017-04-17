В Перу из-за наводнения погибло более ста человек

2017-04-17 05:00 | www.trend.az | 2

Мощные наводнения, обрушившиеся на Перу, унесли в общей сложности жизни 107 человек, а число пострадавших превышает 1,1 миллиона, передает РИА Новости со ссылкой на национальный центр страны по действиям в чрезвычайных ситуациях.

Ранее сообщалось о 97 погибших. Эксперты называют наводнения одними из самых мощных за последние десятилетия, их причиной стал климатический феномен "Эль-Ниньо" в Тихом океане.

По оценке центра, полностью своего имущества лишились 171 тысяча человек. Число же людей, которые частично пострадали от стихии, составляет 955 тысяч человек, передает канал Telesur.