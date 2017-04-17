Вице-президент США прибыл на американскую военную базу в Южной Корее

2017-04-17 06:06 | www.trend.az | 2

Вице-президент США Майк Пенс прибыл на американскую авиабазу в Южной Корее на границе с КНДР, передает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

"В 9:30 (по местному времени) вертолет вице-президента Пенса вышел из мрачного неба и приземлился в Южной Корее - у ворот в демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореей на базе "Кэмп Бонифас" (Camp Bonifas)", - сообщает Белый дом.

Отмечается, что американские военные проведут для Пенса экскурсию по базе.

Пенс находится в Южной Корее с визитом. Кроме посещения разделяющей Корею демилитаризованной зоны он планирует провести переговоры с временно исполняющим обязанности президента Южной Кореи Хван Гё Аном, в том числе о мерах по сдерживанию ядерной и ракетной программ КНДР.