В Японии при столкновении автобуса и легковой машины пострадали более 20 человек

2017-04-17 06:22 | www.apa.az | 4

Более 20 человек пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в районе города Иидзука на юго-западном японском острове Кюсю.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, все пострадавшие доставлены в больницы, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Во время инцидента в автобусе находились 60 человек. Водитель легковой машины доставлен в больницу с травмами.