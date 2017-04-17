В результате стрельбы в Калифорнии пострадали девять подростков

2017-04-17 07:07 | www.apa.az | 3

Девять подростков получили ранения в городе Вальехо (штат Калифорния) в результате стрельбы возле дома, где проходила молодежная вечеринка.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, неизвестные из проезжавшего мимо автомобиля открыли стрельбу по толпе из примерно 50 человек. Восемь из них получили огнестрельные ранения, еще один пострадал в результате давки, возникшей из-за паники.

Все пострадавшие являются подростками, они доставлены в больницу. Самому младшему из них 13 лет. Все раненые находятся в стабильном состоянии. Cтрелявшие скрылись с места происшествия на автомобиле, ведутся их поиски.