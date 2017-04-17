В Китае в первом квартале 2017 года ВВП вырос почти на семь процентов

2017-04-17 07:01 | www.trend.az | 3

ВВП Китая по итогам первого квартала 2017 года вырос на 6,9%, что оказалось значительно лучше официального прогноза и ожиданий экспертов, свидетельствуют данные государственного статистического бюро Китая, передает РИА Новости.

"Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в первом квартале 2017 года составил 6,9%", - говорится в распространенном в понедельник докладе.

Показатель оказался лучше официального прогноза и ожиданий экспертов. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали рост ВВП в первом квартале на уровне 6,8%.

Власти страны установили планку роста ВВП в этом году на уровне 6,5% и выше.

Темпы роста ВВП Китая в 2016 году замедлились до 6,7% против 6,9% в 2015 году, что стало худшим показателем за последние 26 лет, однако это совпало с официальными прогнозами властей, озвученными в начале 2016 года.