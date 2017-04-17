Азербайджан готовится к экспорту инженерных решений в области альтернативной энергетики

2017-04-17 07:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Азербайджана участвует в зарубежных тендерах по поставкам инженерных решений, сказал Trend в среду замглавы госагентства Джамиль Меликов.

По его словам, определенные перспективы в сфере экспорта решений и технологий имеются.

"Они небольшие, так как очень трудно конкурировать с китайскими производителями оборудования в области альтернативной энергетики. Однако мы на сегодняшний день стараемся выступать больше на рынке экспорта услуг, чем экспорта товаров. То есть мы выступаем в роли поставщиков, скажем, инженерных решений. Мы можем построить электростанцию, можем эксплуатировать ее сами, можем возвращать инвестиции за счет продажи электроэнергии в той или иной стране. Таким путем есть возможность экспортировать наши товары, услуги, интеллектуальную собственность. В этом смысле мы сегодня принимаем участие в различных тендерах. Есть какие-то пилотные проекты, есть презентационные проекты – и в Дубае, и в Грузии", - сказал Меликов.

Экономическая целесообразность развития альтернативной энергетики сохраняется даже при низких ценах на энергоносители, сказал замглавы агентства.

"Альтернативная энергетика использует бесплатные ресурсы. Чуть ли не 70 процентов стоимости электроэнергии и любого другого вида энергии - тепловой энергии, горячей воды, кондиционируемого воздуха - включают в себя стоимость энергоресурсов. Поэтому теоретически, думаю, что в скором будущем возобновляемая энергетика будет вне конкуренции. И сейчас мы в принципе во многих небольших проектах можем значительно и серьезно конкурировать с традиционной энергетикой. В тех местах, где есть необходимость поставки энергии на пустом месте - куда нужно тянуть линии, ставить трансформаторы или подстанции - теперь можно построить просто солнечную станцию или гидроэлектростанцию и обеспечить энергией конкретное место. В таких случаях мы оказываемся вне конкуренции, потому что расходы на инфраструктуру составляют довольно серьезную часть расходов на строительство, инвестиции в той или иной области", - сказал Меликов.

По его словам, агентству сегодня трудно конкурировать в тех областях, где традиционная энергетика имеет столетнюю базу, где уже протянуты линии электропередачи, есть подстанции, есть разветвленная сеть по использованию электроэнергии.

"Когда этого нет, то им тяжело конкурировать с нами. Например, где-нибудь в середине поля вырыть артезиан, поставить насосы, поливать сельскохозяйственные угодья намного дешевле и проще сегодня делать за счет возобновляемой энергии, за счет солнечной энергетики, чем тянуть туда провода и ставить трансформаторные станции", - сказал Меликов.

В настоящее время мощность энергетической системы Азербайджана превышает 12 тысяч мегаватт. Потенциал возобновляемых источников энергии в стране составляет свыше 25,3 тысячи мегаватт, что позволит вырабатывать 62,8 миллиарда киловатт/часов электроэнергии в год. К 2020 году планируется выйти на мощность 2 676 мегаватт, что составит около 20 процентов от всей вырабатываемой в стране электроэнергии.

Большая часть потенциала страны в этой сфере приходится на энергию Солнца, и этот потенциал оценивается на уровне пяти тысяч мегаватт.

На энергию ветра приходятся 4500 мегаватт, биомассы - 1500 мегаватт, геотермальную энергию - 800 мегаватт, а оставшиеся 350 мегаватт - на потенциал малых гидроэлектростанций (ГЭС).

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)