В Товузе при ДТП пострадала семейная пара

2017-04-17 08:35 | www.oxu.az | 2

В Товузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на территории райцентра столкнулись легковые автомобили ВАЗ и “Mercedes”.

В результате ДТП ранения различной степени тяжести получили водитель «жигулей» Ариф Гасанов (1958 г.р.) и его супруга Саида Гасанова (1961 г.р.).

Пострадавшие были доставлены в ЦРБ Товузского района. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

По факту ведется расследование.

A.M.