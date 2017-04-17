Девять человек пострадали в результате стрельбы в ночном клубе в США

2017-04-17 08:55 | www.oxu.az | 3

В результате стрельбы в ночном клубе в Огайо (США) девять человек получили ранения.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на CNN, полиция получила сообщение о стрельбе в клубе сегодня, 16 апреля, в 3:20 по местному времени.

По данным полиции, все девять раненых доставлены в больницы. Двое находятся в критическом состоянии, состояние остальных семи - стабильное.

Правоохранители разыскивают лиц, устроивших стрельбу.

A.M.