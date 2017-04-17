Сборы фильма «Форсаж 8» за первые дни проката установили рекорд

2017-04-17 09:03 | www.oxu.az | 3

Мировые кассовые сборы голливудского фильма «Форсаж 8» (The Fate of the Furious, 2017) за первый прокатный уик-энд, по предварительным данным, составили около $532,5 млн, что стало абсолютным рекордом по данному показателю.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила в воскресенье американская кинокомпания Universal Pictures, владеющая правами на картину.

Таким образом, лента режиссера Феликса Гэри Грея, являющаяся восьмой частью популярной серии фильмов, побила предыдущий рекорд, установленный картиной «Звездные войны: Пробуждение силы» (Star Wars: The Force Awakens, 2015). Последняя заработала в мире за первые дни проката $529 млн.

«Форсаж 8» также занял первую строчку рейтинга кассовых сборов за первый прокатный уик-энд в странах за пределами Северной Америки. Этот показатель составил $432,3 млн, значительно превысив сумму, собранную предыдущим лидером - фильмом «Мир Юрского периода» (Jurassic World, 2015) ($316 млн).

При этом в США и Канаде лента Грея заработала $100,2 млн, показав второй результат среди фильмов серии «Форсаж» и уступив предыдущей части. Два года назад сборы картины «Форсаж 7» (Furious 7, 2015) на североамериканском рынке за первые дни проката составили $147,3 млн.

Universal Pictures уточняет, что речь идет о предварительных данных. Окончательные цифры будут опубликованы позднее, однако они не должны значительно отличаться от имеющихся показателей.

«Форсаж 8» с актерами Вином Дизелем и Дуэйном Джонсоном в главных ролях вышел в американский кинопрокат 14 апреля. Бюджет ленты составил $250 млн. Общие кассовые сборы от проката первых семи фильмов серии превысили $4 млрд.

A.M.