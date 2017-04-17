Официальный курс маната к мировым валютам на 17 апреля

2017-04-17 09:26 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 17 апреля установлен на уровне 1,7026 и 1,808 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.

Курсы валют и драгметаллов 17.04.2017 1 доллар США 1 USD 1.7026 1 евро 1 EUR 1.808

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