Официальный курс маната к мировым валютам на 17 апреля
2017-04-17 09:26 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 17 апреля установлен на уровне 1,7026 и 1,808 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.
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Курсы валют и драгметаллов
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17.04.2017
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1 доллар США
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1 USD
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1.7026
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1 евро
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1 EUR
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1.808
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