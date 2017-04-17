Facebook прокомментировала трансляцию убийства через соцсеть – ВИДЕО

2017-04-17 09:40 | www.oxu.az | 3

Facebook выступила с заявлением по поводу произошедшего в США убийства, которое транслировалось в прямом эфире через данную социальную сеть.

Как передает Oxu.Az, распространенном в воскресенье сообщении компания назвала произошедшее «ужасающим преступлением».

«Это ужасающее преступление, и мы не разрешаем размещение такого рода контента на Facebook», - отметили представители соцсети.

«Мы усиленно работаем над тем, чтобы поддерживать в Facebook безопасную среду, и находимся в контакте с правоохранительными органами в чрезвычайных ситуациях, когда существуют прямые угрозы физической безопасности», - говорится в сообщении.

Напомним, что в городе Кливленд в штате Огайо мужчина ведет прямую трансляцию в Facebook и убивает людей.

Афроамериканец вышел на одну из улиц города и застрелил случайного прохожего.

Мужчина скрылся с места преступления на автомобиле белого цвета. Он пообещал совершить новое убийство.

По предварительным данным, преступника зовут Стив Стивенс.

Н.О.