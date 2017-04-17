Президент Ильхам Алиев ознакомился в Евлахе с Аранским региональным центром развития

2017-04-17 09:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 апреля ознакомился в городе Евлах с Аранским региональным центром развития.

Сначала глава государства ознакомился с выставкой экспортоориентированной ненефтяной продукции, организованной в фойе Аранского центра регионального развития.

Министр экономики Шахин Мустафаев проинформировал главу государства о продукции, представленной на выставке. Было отмечено, что на выставке представлено около 450 наименований продукции более 60 компаний-экспортеров ненефтяной продукции, в том числе вино, чай, овощи и фрукты, минеральные воды, соки, мед, сладости, текстиль и другая продукция. Эти товары, помимо внутреннего рынка, экспортируются в страны Европы, СНГ, США, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Турцию, Иран, Саудовскую Аравию и другие страны.

Затем Президент Азербайджана ознакомился с условиями, созданными в Аранском региональном центре развития.