На этой неделе начнутся выплаты компенсаций клиентам United Credit Bank

2017-04-17 09:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - С 19 апреля начнутся выплаты по застрахованным вкладам клиентов закрывшегося United Credit Bank, сообщает в понедельник Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF).

Как отмечается, вкладчики смогут получить компенсации в офисе ADIF по адресу: Баку, проспект Бабека, 16.

Лицензия United Credit Bank отозвана Центральным банком Азербайджана 25 января 2016 года. Второго февраля ADIF признал, что в банке произошел страховой случай, а девятого февраля решением суда банк был признан банкротом.

Однако в связи с тем, что United Credit Bank подал апелляционную жалобу на решение суда, длительное время выплаты вкладчикам произвести не удавалось. 15 марта 2017 года Верховный суд Азербайджана отклонил жалобу банка и сохранил решение предыдущей инстанции о признании United Credit Bank банкротом.

(Автор: Азад Гасанли)

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