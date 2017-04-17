Президент Азербайджана ознакомился в Евлахе с Аранским региональным центром развития

2017-04-17 10:05 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, сначала глава государства ознакомился с организованной в фойе Аранского центра регионального развития выставкой экспортоориентированной ненефтяной продукции.

Министр экономики Шахин Мустафаев проинформировал главу государства о представленной на выставке продукции. Было отмечено, что на выставке представлено около 450 наименований продукции более 60 компаний-экспортеров ненефтяной продукции, в том числе вино, чай, овощи и фрукты, минеральные воды, соки, мед, сладости, текстиль и другая продукция. Наряду с внутренним рынком эти товары экспортируются в страны Европы, СНГ, США, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Турцию, Иран, Саудовскую Аравию и другие страны.

Затем Президент Азербайджана ознакомился с условиями, созданными в Аранском региональном центре развития.