В Москве назвали победительницу конкурса «Мисс Россия - 2017» – ФОТО

2017-04-17 10:06 | www.oxu.az | 3

В Москве состоялся финал конкурса «Мисс Россия - 2017». Торжественная церемония, которую посетили многие звезды — Ани Лорак, Ляйсан Утяшева, Ксения Сухинова и другие, — прошла в концертном зале «Барвиха Luxury Village».

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

За звание королевы конкурса красоты соревновались 50 девушек из разных регионов страны, а оценивало их строгое жюри, в которое вошли Ляйсан Утяшева, Ксения Сухинова, София Никитчук, Оксана Федорова и другие. Ведущими шоу стали Виктория Лопырева и Максим Привалов, а развлекали гостей в этот вечер Дмитрий Маликов, Елка, Стас Пьеха, Ани Лорак и Нюша.

Финал состоял из нескольких этапов: первый выход на импровизированный подиум, дефиле в бикини, дефиле в свадебных платьях и, конечно, интеллектуальный конкурс.

В итоге победила 21-летняя Полина Попова из Свердловский области, которая стала стала первой блондинкой за 10 лет, выигравшей конкурс «Мисс Россия». Корону девушка приняла из рук победительницы прошлого года Яны Добровольской. Теперь Полина получит три миллиона рублей и автомобиль. Специальный приз — золотое колье с бриллиантами стоимостью в один миллион рублей — предоставила компания Mercury, ставшая стратегическим партнером конкурса.

Первой вице-мисс стала Ксения Александрова из Москвы, а второй вице-мисс — Альбина Ахтямова из Башкирии.



A.C.

