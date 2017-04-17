На юго-западе Китая автобус упал в реку, десять человек погибли

2017-04-17 10:01 | www.trend.az | 3

Автобус упал в реку в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, погибли 10 человек, еще пять получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Инцидент произошел около 8.30 по местному времени в уезде Кайян городского округа Гуйян, когда автобус проезжал мост.

Отмечается, что ещё четыре человека пропали без вести. На месте происшествия идет поисково-спасательная операция, устанавливается причина случившегося.