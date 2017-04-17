В Казахстане автобус с детьми смыло с дороги

2017-04-17 10:05 | www.trend.az | 3

В Акмолинской области Казахстана автобус со школьниками съехал с дороги из-за перелива талых вод, сообщили Sputnik Казахстан в департаменте внутренних дел.

Ранее в воскресенье в казахском сегменте Сети вечером появилось видео очевидцев инцидента, на котором видно, как через дорогу переливаются бурным потоком талые воды. На записи виден съехавший в кювет автобус, в котором находились дети. Потоки воды достигают уровня окон автобуса, люди пытаются вызволить находящихся внутри пассажиров.

Как удалось выяснить, инцидент произошел 16 апреля в Сандыктауском районе на автодороге Атбасар — Кокшетау, между селами Балкашино и Максимовка.

"Автобус марки "ПАЗ" выехал из города Державинска с 10 детьми в сопровождении учителей на мероприятие в Кокшетау. На дороге автобус съехал из-за перелива талых вод, дети не пострадали, они были эвакуированы и размещены в школе", − рассказали в полиции.

Как отметили в полиции, по данному факту проводится проверка.