Треть россиян сочла возможной войну с США

2017-04-17 10:07 | www.apa.az | 2

Почти треть населения, 30 процентов, считают возможной войну между Россией и США.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом большинство россиян, 63 процента, по-прежнему считают такой конфликт невозможным или маловероятным.

Абсолютно невероятным считают столкновение 16 процентов опрошенных, маловероятным — 47 процентов. 16 процентов говорят, что война весьма вероятна и может начаться, 14 процентов полагают, что такая война уже идет.

В марте 2014 года невероятной такую войну считала, по данным ВЦИОМ, 25 процентов опрошенных, 51 процент говорили, что она маловероятна, 16 процентов считали ее весьма вероятной, и лишь 4 процента высказывали мнение, что она уже идет.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен методом телефонного интервью 11-12 апреля 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,5 процента.