Режим прекращения огня был нарушен 114 раз

2017-04-17 10:10 | www.apa.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 114 раз.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, армяне, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Беркабер Иджеванского района, Чинари, Айгепар, Айгедзор Бердского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гызылхаджылы Газахского района, в селе Агбулаг и на безымянных высотах Товузского района.



Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Юсифджанлы, Шихлар, Мерзили, Гарагашлы Агдамского района, Горган, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли и Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.