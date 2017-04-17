Ильхам Алиев в Евлахском районе – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-04-17 10:12 | www.oxu.az | 2

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с Аранским региональным центром развития в городе Евлах.

Как передает Oxu.Az, глава государства посетил выставку экспортоориентированной ненефтяной продукции, организованную в фойе Аранского центра регионального развития.

Министр экономики Шахин Мустафаев проинформировал Ильхама Алиева о продукции, представленной на выставке. Было отмечено, что на выставке представлено около 450 наименований продукции более 60 компаний-экспортеров ненефтяной продукции, в том числе вино, чай, овощи и фрукты, минеральные воды, соки, мед, сладости, текстиль и другая продукция. Эти товары, помимо внутреннего рынка, экспортируются в страны Европы, СНГ, США, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Турцию, Иран, Саудовскую Аравию и другие страны.

Затем глава государства ознакомился с условиями, созданными в Аранском региональном центре развития.

18:42 (16.04.2016)

16 апреля Президент Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возведенный в центре города Евлах.

Как сообщает Oxu.Az, глава Исполнительной власти Евлахского района Годжа Самедов проинформировал Президента Азербайджана о проделанной в районе работе, реализованных проектах.

Было отмечено, что в последние годы социально-экономические показатели района значительно улучшились. В районе построены многочисленные объекты социальной инфраструктуры, созданы новые производственные предприятия.

18:10

16 апреля Президент Ильхам Алиев в рамках поездки в Евлахский район принял участие в открытии Варваринского предприятия по разведению рыбы.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе президента Азербайджана.

18:04

16 апреля Президент Ильхам Алиев в рамках поездки в Евлахский район принял участие в открытии после реконструкции Варваринской гидроэлектростанции.

Как сообщает Oxu.Az, в последние годы под руководством главы государства проделана большая работа в области электроэнергетики. В результате этой работы в системе электроэнергетики, как и во всех отраслях экономики страны, произошли коренные преобразования, были проведены основательные реформы. В проводимой в этом направлении работ особое внимание уделяется строительству новых и капитальной реконструкции действующих гидроэлектростанций. Одной из этих мер является реконструкция Варваринской гидроэлектростанции в Евлахе. Реализация данных проектов играет важную роль в улучшении энергоснабжения регионов, а также создает основу для развития регионов и открытия дополнительных рабочих мест.

Президент Открытого акционерного общества «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев проинформировал главу государства о реконструкции, проведенной на Варваринской гидроэлектростанции. Было отмечено, что Варваринская гидроэлектростанция установленной мощностью 16,5 МВт была построена в 1954-1957 годах. 1-й гидроагрегат данной станции, состоящей из 3 гидроагрегатов, был сдан в эксплуатацию в 1956-м, а два других – в 1957 году. За минувшие с того времени 60 лет оборудование станции физически устарело, ее мощность значительно понизилась. А с 1990 года станция работала лишь с мощностью 2-3 МВт. Поэтому с 2010 года в рамках проекта реконструкции цикла мингячевирских гидроэлектростанций на Варваринской гидроэлектростанции была осуществлена реконструкция, которая успешно завершилась.

Было отмечено, что в рамках реконструкции были заменены все гидрогенераторы и гидротурбины. В результате мощность станции возросла до 18 МВт. Здание станции реконструировано с учетом современных требований. Кроме того, полностью обновлены закрытая распределительная установка на 35 киловольт и соответствующая передающая сеть, с использованием новейших технологических достижений модернизирована система управления и регулирования, заменено все вспомогательное оборудование. В ходе реконструкции на правом и левом берегах водопроводного канала проделаны укрепительные работы, силовые и специальные трансформаторы заменены более мощными и новыми.

Было подчеркнуто, что Варваринская гидроэлектростанция, регулируя расход воды на Мингячевирской ГЭС, позволит вырабатывать ежегодно в среднем около 100 миллионов киловатт-часов электроэнергии.

Президент Ильхам Алиев ввел в действие Варваринскую гидроэлектростанцию.

Оснащение ГЭС оборудованием, а также строительно-монтажные работы были осуществлены местной компанией «Azenco» по заказу ОАО «Азерэнержи». Мобилизованы все силы для качественного и своевременного выполнения работ. К реконструкции было привлечено более 150 местных специалистов. На территории станции проделаны широкомасштабные работы по благоустройству, создана современная система освещения, усилена охрана окружающей среды и проведено озеленение.

Отметим, что, наряду с реконструкцией Варваринской гидроэлектростанции, в последнее время сданы в эксплуатацию 12 ГЭС. В этом году планируется ввести в строй еще несколько таких объектов. Кроме того, в 2017 году предусматривается завершение реконструкции Мингячевирской гидроэлектростанции.

17:54

16 апреля Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги Салахлы-Балчылы-Аггыраглы-Варвара-Джирдахан в Евлахском районе.

Как сообщает Oxu.Az, на основании Распоряжения Президента Азербайджана автодорога Салахлы-Балчылы-Аггыраглы-Варвара-Джирдахан Евлахского района является одним из 40 проектов сельских и межпоселковых автомобильных дорог, реализованных за счет государственных капиталовложений, предусмотренных в государственном бюджете.

Председатель Открытого акционерного общества «Азеравтойол» Салех Мамедов проинформировал главу государства о том, что автодорога протяженностью 18 километров после реконструкции полностью готова к эксплуатации. В рамках проекта в ходе земляных работ на дороге там, где необходимо, удален непригодный грунт дорожного полотна, вместо него залит специальный материал, проведены укрепительные работы. Ширина проезжей части дороги, реконструированной в соответствии с четвертой технической категорией, составляет 6 метров, а ширина обочин в обоих направлениях – по 1,5 метра. В рамках проекта проделаны работы по прокладке вдоль дороги 16 водяных труб различного диаметра, установлены 360 опор безопасности, 118 дорожных знаков и указательных щитов. Кроме того, на участке протяженностью 25 километров нанесена дорожная разметка.

Было отмечено, что строительство автодороги Салахлы-Балчылы-Аггыраглы-Варвара-Джирдахан облегчит передвижение населения, значительно упростит перевозку грузов и пассажиров. А главное, по автодороге будет обеспечен удобный выезд на автомобильную дорогу Мингячевир-Бахрамтепе, а также магистраль Баку-Алят-Газах-государственная граница Грузии, что позволит за короткий срок доставлять выращенную населением продукцию на рынки. А это, в свою очередь, окажет позитивное влияние на развитие сельского хозяйства в данном регионе.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.

В заключение была сделана фотография на память.

16:44

Сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Евлахский район.

Как сообщает Oxu.Az, Президент Азербайджана принял участие в открытии участка Мингячевир-станция Мингячевир автодороги Мингячевир-Бахрамтепе. Глава государства ознакомился со стендами, отражающими технические показатели дороги.

Председатель Открытого акционерного общества «Азеравтойол» Салех Мамедов сообщил главе государства, что в рамках «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики на 2014-2018 годы» завершилась реконструкция участка автодороги Мингячевир-Бахрамтепе, расположенного между городом Мингячевир и железнодорожной станцией Мингячевир. Протяженность участка составляет 16,5 километра. Дорога, которая ранее соответствовала третьей технической категории, реконструирована в соответствии со второй технической категорией. По проекту дорога состоит из двух полос движения.

В результате строительных работ ширина дорожного полотна увеличена с 12 до 15 метров. Ширина проезжей части составляет 7,5, ширина обочин в обоих направлениях – 3,75 метра. Все строительные работы на автодороге Мингячевир-станция Мингячевир завершились с соблюдением технологической последовательности. Выполнены работы по установке дорожных знаков и информационных щитов, а также разметке дороги. На этом участке автодороги Мингячевир-Бахрамтепе были успешно проделаны работы по строительству однопролетного моста, прокладке 26 кольцевых труб и созданию другой инфраструктуры.

Было отмечено, что благодаря реконструкции участка между городом Мингячевир и железнодорожной станцией Мингячевир автодороги Мингячевир-Бахрамтепе обеспечен удобный и беспрепятственный проезд граждан в направлении автодороги Баку-Алят-Газах-государственная граница Грузии.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.

Затем была сделана фотография на память.

A.M.