Прошло 72 года со дня освобождения Вены 223-й Азербайджанской стрелковой дивизией от немецко-фашистских войск

2017-04-17 10:18 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend/ - Тринадцатого апреля исполнилось 72 года со дня освобождения Вены от немецко-фашистских войск.

Советским командованием венская наступательная операция была осуществлена 16 марта — 15 апреля 1945 года. Для обороны австрийской столицы немецко-фашистское командование создало крупную группировку войск, в состав которой входили восемь танковых дивизий, отошедших из района озера Балатон, одна пехотная дивизия и около 15 отдельных пехотных батальонов и батальонов фольксштурма, состоящих из молодежи 15-16 лет. На защиту Вены был мобилизован весь гарнизон, включая пожарные команды.

Бои на подступах к Вене начались 16 марта и уже к вечеру 6 апреля советские войска смогли выйти к южным и западным окраинам города и ворвались в пригороды Вены. Начались упорные бои уже в черте города.

9 и 10 апреля советские войска с боями продолжали наступать к центру города. Особенно ожесточенное сопротивление противник оказывал в районе мостов через Дунай, так как в случае выхода к ним советских войск вся группировка, оборонявшая Вену, оказалась бы в окружении. В ночь на 11 апреля началось форсирование Дунайского канала советскими войсками. Развернулись последние, завершающие бои за Вену. После ожесточенных боев в центральной части города и кварталах, расположенных на северном берегу Дунайского канала, вражеский гарнизон был рассечен на отдельные группы, и началось его уничтожение. А к полудню 13 апреля Вена была полностью очищена от немецко-фашистских войск, и в честь одержанной победы в Москве был дан салют.

В центре Вены установлен памятник советским воинам-освободителям. Среди погибших в битве за этот город много азербайджанцев, в частности штурмовавших Вену солдат и офицеров 223-й Азербайджанской стрелковой дивизии.

Своему становлением 223-я Азербайджанская стрелковая дивизия, несомненно, обязана командиру - генерал-майору Эйбатову Эйбату Атамоглан оглу. Он родился в 1898 году в поселке Маштага, неподалеку от Баку. С малых лет заметно отличался от сверстников рассудительностью и сметливостью. В 1912 году окончил русско-татарскую школу, а в 1916 году - трехклассную высшую начальную Алексеевскую школу. Работал укладчиком на заводе колесной мази Рабиновича, помощником ковальщика-кузнеца в мастерской на улице Будаговская, 83. С мая 1918 года по октябрь 1920 года работал слесарем в Амираджан-Баладжарском нефтепромышленном товариществе "Абнето". В октябре 1920 года он поступает в Азербайджанскую сводную военную школу и проявляет себя как прилежный курсант. В январе 1922 года экстерном сдает с отличием экзамены, назначается командиром взвода кавалерийского дивизиона, а в дальнейшем и роты - в Азербайджанской бригадной школе. В октябре 1928 года направляется в Москву, на действующие при Военной академии имени Фрунзе курсы тактико-стрелкового усовершенствования "Выстрел" имени Коминтерна. По возвращении в Баку служит начальником штаба в Первом стрелковом "Железном полку", начальником полковой военной школы. В середине 30-х годов Эйбатова в звании майора назначают начальником оперативного отдела 77-й Азербайджанской горно-стрелковой дивизии, а в 1937 году он становится ее командиром.

После начала Великой Отечественной войны, в 1941 году, согласно приказу Ставки Верховного Главнокомандующего, при резервном 168-м полку 46-й армии началась работа по формированию 223-й Азербайджанской стрелковой дивизии. По вызову Военного Совета Закавказского фронта полковник Эйбат Эйбатов был отозван с фронта и получил новое назначение - 27 февраля 1942 года принял командование 223-й дивизией. 10 ноября 1942 года Эйбатову Эйбату Атамоглан оглу было присвоено звание генерал-майора.

223-я Азербайджанская стрелковая дивизия входила в состав действующей 44-й армии и заняла оборонительный рубеж во втором эшелоне по правому берегу реки Терек, от Гудермеса до Каспийского. В ночь с 9 на 10 декабря 1942 года дивизия сменила в первом эшелоне части 9-го стрелкового корпуса на северном берегу реки Терек, в 50 км восточнее города Моздок. Здесь, в лесистой местности зимой 19 января 1943 года была снята уникальная для советского времени фотография, на которой офицеры и солдаты дивизии под руководством своего командира генерала Эйбата Эйбатова перед наступлением на город Моздок совершают священный намаз.

72 года тому назад, пройдя долгий путь до штурма Вены, солдаты и офицеры 223-й Азербайджанской стрелковой дивизии более 3-х лет героически сражались с врагом на полях Второй Мировой войны. Прошли с боями почти 3 600 км, форсировали реки Кубань, Северный Донец, Днепр, Южный Буг, Днестр, Мораву и Дунай. Участвовали в освобождении городов Моздок, Георгиевск, Днепродзержинск, Кировоград, Бендеры, Кишинев, Белград, Будапешт и других. За боевые заслуги при освобождении от врага столицы Югославии – Белграда 223-я дивизия была удостоена почетного наименования "Белградская ".

Руководитель экспертного совета «Baku Network», доктор философии Эльхан Алескеров

http://bakunetwork.com



Присоединяйтесь к нам в Twitter и facebook https://twitter.com/BakuNetwork

https://www.facebook.com/BakuNetwork

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCp5ic7mhc6rZF6w0TQWqtmg