Kapital Bank открыл новый филиал Bravo ®

2017-04-17 10:23 | www.apa.az | 2

Kapital Bank в рамках проекта оптимизации филиальной сети, открыл новый филиал в гипермаркете Bravo, расположенный по адресу Баку, поселок Ахмедли, улица Рамиза Гулиева 4. Новый филиал обладает всеми возможностями для оказания качественного клиентского обслуживания. Филиал будет обслуживать клиентов в будние дни с 11:00 до 20:00, а в субботу и воскресения с 11:00 до 21:00.

Kapital Bank также совместно с гипермаркетом Bravo представляет новую кредитную акцию. Согласно условиям, клиенты гипермаркета Bravo могут получить кредит на приобретение бытовой техники на 12 месяцев без выплаты процентов в течении первых 3 месяцев.

Следует отметить, что в рамках проекта трансформации филиальной сети, в 2017-м году банк открыл новое отделения Бузовна, также обновил офис филиалов Ази Асланова, Губадлы и Гейчай. Целью оптимизации филиалов является предоставления клиентам более качественного и комфортного обслуживания. В текущем года планируется завершить ремонтные работы еще в нескольких городских и региональных филиалах согласно новой концепции, также открытие новых отделений.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 91 филиалах и 4-х отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.