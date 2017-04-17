Президент Ильхам Алиев: «Мы увеличиваем ненефтяной экспорт»

2017-04-17 13:14 | www.apa.az | 3

«Развитие предпринимательства является для нас одним из приоритетных вопросов. Для развития предпринимательства оказывается политическая поддержка, и в то же время очень большую методическую поддержку оказывают государственные структуры. Аранский региональный центр развития для предпринимателей тоже построен и сдан в эксплуатацию в Евлахском районе государством. Это еще один признак поддержки развития предпринимательства».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на состоявшемся в Евлахе республиканском совещании ненефтяных экспортеров. Глава государства отметил, что регулярно проводит встречи с предпринимателями несколько раз в год. «За последние 13-14 лет были проведены встречи с сотнями предпринимателей. Я лично участвовал в открытии многих предприятий в сфере предпринимательской деятельности. Предприниматели хорошо знают о том, что их деятельности оказывается очень большая поддержка государством, в том числе политическая поддержка», - сказал президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что за последние годы по линии Национального фонда поддержки предпринимательства государством предпринимателям были выданы более двух миллиардов манатов кредитов по очень льготным условиям. «Эти кредиты, а также проекты, реализуемые за счет средств, вложенных предпринимателями, дают сегодня основание говорить о том, что мы увеличиваем ненефтяной экспорт. Потому что если бы не было этих кредитов, то многие проекты остались бы нереализованными, и сегодня не могло бы быть речи не только о росте экспортного потенциала, но и об удовлетворении внутренних потребностей в целом. Поэтому государственная политика, оказываемые предпринимательству политическая поддержка, моральная поддержка, финансовая поддержка и серьезные реформы, проводимые для развития предпринимательства, предоставляемые льготы являются одними из главных факторов, придающих сегодня импульс развитию ненефтяного сектора в Азербайджане», - сказал глава государства.