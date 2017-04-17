Феттель выиграл Гран-при Бахрейна «Формулы 1»

2017-04-17 10:37 | www.oxu.az | 3

Немецкий пилот команды «Ferrari» Себастьян Феттель стал победителем 3-го этапа чемпионата «Формулы 1», финишировав первым в гонке Гран-при Бахрейна.

Как сообщает Oxu.Az, вторым стал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, третье место занял его партнер по команде финн Валттери Боттас.

Россиянин Даниил Квят, представляющий команду Toro Rosso, финишировал 12-м.

Феттель возглавил личный зачет чемпионата. В его активе 68 очков. Вторым с 61 очком идет Хэмилтог. На третьей позиции — Боттас (38 очков).

Следующий этап «Формулы 1» пройдет в Сочи с 28 по 30 апреля.

Э.А.

