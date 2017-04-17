Завтра в Азербайджане до 26 градусов тепла

2017-04-17 14:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове во вторник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили Trend в понедельник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Местами будет слабый туман. Умеренный южный ветер местами усилится.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 8-12, днем - 18-23, в Баку ночью - 9-11, днем - 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление снизится с 763 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 75-80, днем - 45-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Западный ветер местами будет усиливаться. Ночью 7-12, днем 21-26, в горах ночью 2-7, днем 10-15 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)