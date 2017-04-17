Институт Конфуция БГУ провел конкурс китайской песни (ФОТО)

2017-04-17 14:46 | www.trend.az | 3

В Бакинском государственном университете Институт Конфуция при вузе провел конкурс китайской песни, посвящённого шестой годовщине создания института.

Выступая на церемонии открытия, содиректор Института Конфуция Октай Джалилбейли сказал, что цель конкурса заключается в показе настоящего уровня преподавания китайского языка в Азербайджане, предоставлении площадки для изучающих китайский язык и всем тем, кто интересуется китайской культурой, а также усилении интереса общественности Азербайджана к изучению китайского языка. По словам оратора, по случаю шестой годовщины со дня основания Института Конфуция в Баку пройдет ряд мероприятий.

Содиректор Института Конфуция Луо Сиаоджи отметила, что за последние шесть лет институт преодолев много трудностей, добился успехов. Растущий из года в год в Азербайджане интерес к китайскому языку является свидетельством этому.

Секретарь посла Китая Зхенг Хаининг передал участникам мероприятия поздравления посла Вей Джинхуана, и отметил, что проведение такого конкурса показывает развитие азербайджано-китайских отношений.

Отметим, что в конкурсе наряду со студентами Института Конфуции также приняли участие и другие лица, изучающие китайский язык.

В конце мероприятия победителям первых трех мест и другим отличившимся конкурсантам вручены награды.