Ильхам Алиев: «Мы будем развивать нашу экономику только за счет реформ, инноваций, технологий и ненефтяного сектора»

2017-04-17 13:19 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом на республиканском совещании ненефтяных экспортеров в Евлахе заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что за три месяца текущего года ненефтяной сектор экономики вырос на 2,4 процента: «Это очень хороший показатель. Ненефтяная промышленность нашей страны выросла на 2, сельское хозяйство - на 3,5 процента. В течение трех месяцев было создано более 80 тысяч новых рабочих мест. Наш торговый оборот увеличился на 15, а торговый экспорт примерно на 50 процентов, импорт сократился на 17 процентов. Экспорт сельскохозяйственной продукции вырос на 44 процента. Положительное сальдо нашей страны превышает 1 млрд. долларов. За эти три месяца мы заработали 1 млрд. долларов. Наши валютные резервы растут. Эта положительная динамика дает основание говорить, что в течение текущего года наши результаты станут еще лучше. Потому что взятый нами темп и приобретшие широкий размах реформы, в том числе практическая поддержка, оказываемая предпринимателями нашей политике, их работа и вкладываемые инвестиции, дают основания говорить, что 2017 год будет очень успешным. В то же время, перейдя на новую экономическую модель, в будущем мы будем развивать нашу экономику только за счет реформ, инноваций, технологий и ненефтяного сектора».