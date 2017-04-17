Президент Азербайджана: «В настоящее время 65% экономики обеспечивается за счет ненефтяного сектора»

2017-04-17 13:23 | www.apa.az | 3

«Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что Азербайджан смог диверсифицировать свой экономический потенциал. В настоящее время 65% экономики обеспечивается за счет ненефтяного сектора».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на состоявшемся в Евлахе республиканском совещании ненефтяных экспортеров.

«Об экспорте мы этого пока сказать не можем. Большая часть нашего экспорта пока связана с нефтью и газом, что, наверное, естественно для нынешнего периода. Потому что мы наращиваем нефтегазовый потенциал. Однако одна из предстоящих задач заключается в том, чтобы мы смогли добиться диверсификации также экспорта. Мы должны добиться этого в экспорте, так же, как добились этого в ВВП», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что реализация программ регионального развития дает прекрасные результаты, созданы тысячи новых предприятий. Глава государства отметил, что открылись 1,7 миллиона новых рабочих мест, из которых 1,3 миллиона являются постоянными. В этом году фермерам будет передано примерно 150 тысяч гектаров новых орошаемых земель. Получение нами такого объема орошаемых земель в течение одного года является историческим достижением», - сказал глава государства.