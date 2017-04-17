AZAL открывает прямое авиасообщение из Баку в Джидду

2017-04-17 14:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" с сентября текущего года приступают к выполнению прямых перелетов из Баку во второй по величине город в Саудовской Аравии – Джидду, сообщает в понедельник пресс-служба ЗАО.

Джидда считается экономической столицей Саудовской Аравии, а также крупнейшим городом в административном округе Мекка. Международный аэропорт Джидды (JED) является одним из основных транзитных пунктов паломников и туристов.

Рейсы в Джидду будут выполняться по четвергам и воскресеньям на комфортабельных лайнерах Airbus A320, оборудованными салонами эконом- и бизнес-класса.

Прямые рейсы в Джидду, которые станут уникальными в регионе, будут удобно состыкованы с другими рейсами "Азербайджанских Авиалиний". Это позволит спланировать удобные транзиты из стран Европы и СНГ через Международный аэропорт Гейдар Алиев, который по оценке престижного британского агентства Skytrax был назван самым лучшим аэропортом на территории постсоветского пространства.

По вопросам приобретения авиабилетов и для получения подробной информации необходимо обращаться по телефонам:

(+99412) 598-88-80;

*8880.

E-mail: callcenter@azal.az

(Автор: Максим Цурков)