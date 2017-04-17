Эр-Рияд разработает проекты по энергетике для сокращения потребления нефти

2017-04-17 15:02 | www.trend.az | 3

Саудовская Аравия разработает 30 проектов в сфере солнечной и ветряной энергетики для увеличения производства электроэнергии и сокращения потребления нефти, заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны Халид аль-Фалих на конференции в Эр-Рияде, передает РИА Новости.

По его словам, проекты будут разрабатываться в течение ближайших 10 лет в рамках программы на 50 миллиардов долларов по увеличению производства электроэнергии. Предполагается, что в рамках данного плана крупнейший в мире экспортер нефти будет производить 10% своей энергии при помощи возобновляемых источников энергии, а также атомных станций, пишет агентство Блумберг со ссылкой на заявление министра.

Министр отметил, что Саудовская Аравия предложит в четвертом квартале тендер на производство 400 мегаватт ветровой энергии в рамках проекта в северном районе Домат аль-Джандал.

Правительство страны также планирует приватизировать и реорганизовать компании из сферы электроэнергетики, отметил аль-Фалих. Так, все предприятия по производству, передаче и распределению электроэнергии будут работать независимо. Четыре компании Saudi Electricity будут приватизированы. Королевство создаст новую компанию, которая будет торговать на местном уровне и продавать электроэнергию другим странам.

Вице-президент по нефтепереработке Saudi Aramco Абдулазиз Аль-Джудаими, выступая на конференции, сообщил, что его компания заинтересована в участии во втором раунде торгов по возобновляемым проектам. По его словам, генерирующая мощность компании в следующем году вырастет до 10 гигаватт с нынешних 6 гигаватт.

Основным источником дохода Саудовской Аравии является продажа нефти и газа. Однако из-за длительного периода низких цен на энергоносители власти нефтяных государств пытаются найти другие источники доходов. Саудовская Аравия, в частности, берет пример со своих соседей по Персидскому заливу, которые уже привлекают средства за счет продажи бондов. В январе аль-Фалих сообщил, что Саудовская Аравия планирует к 2023 году производить почти 10 гигаватт при помощи возобновляемых источников энергии.