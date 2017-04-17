Спикер МИД: «Иран никаких работ в шушинской мечети не вел»

2017-04-17 13:40 | www.apa.az | 3

«Со стороны Ирана никаких работ в шушинской мечети не проводилось».

Об этом тегеранскому корреспонденту АПА заявил спикер МИД Ирана Бахрам Касеми. Он отметил, что со стороны Ирана в шушинской мечети никаких восстановительных или других работ не велось: «Может быть некоторые компании от имени Ирана какую-то работу и проводят. К этому не имеет отношение правительство ИРИ».

Б.Касеми подчеркнул прозрачность политики Ирана по отношению к Азербайджанской Республике: «Есть некоторые силы, желающие испортить отношения Ирана с Азербайджаном. Эти же силы стараются испортить отношения Ирана с некоторыми государствами региона».