Северная Корея создала тактические войска

2017-04-17 11:02 | www.oxu.az | 3

Северная Корея создала новый вид вооруженных сил — специальные тактические войска, помимо сухопутных, военно-морских, военно-воздушных и стратегических.

Как сообщает Oxu.Az, об этом передает из Сеула информагентство Рёнхап.

По его данным, анализ северокорейских газетных отчетов о военном параде в Пхеньяне 15 апреля показал, что в КНДР появился новый термин, которого, как утверждается, ранее не было. Так, газета «Нодон синмун» писала, что по площади Ким Ир Сена шли колонны «военно-морских, военно-воздушных и противовоздушных, стратегических и специальных тактических войск Корейской народной армии».

Порядок их перечисления дал основание южнокорейским аналитикам предположить, что спецтактические войска КНДР по численности такие же, как и ВВС или ВМС.

Солдаты этих войск, согласно трансляции северокорейского ТВ, маршировали с замазанными черным гримом лицами в темных солнцезащитных очках. Вооружены они были новыми ружейными гранатометами, на головах — шлемы с приборами ночного видения.

Н.О.