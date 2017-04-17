Президент Ильхам Алиев: Для увеличения ненефтяного экспорта мы, в первую очередь, должны обеспечить местной продукцией внутренние потребности

2017-04-17 15:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Для увеличения ненефтяного экспорта мы, в первую очередь, должны обеспечить местной продукцией внутренние потребности, и мы к этому приближаемся. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, на состоявшемся в понедельник в Евлахе республиканском совещании ненефтяных экспортеров.

Глава государства отметил, что ежегодно подводятся итоги программы регионального развития. "Эта тема постоянно на повестке дня, чтобы видеть, насколько и какой продукцией мы себя обеспечиваем, и каждый год мы видим динамику. Но пока мы добились этого не полностью. Поэтому считаю, что в последующие 3-4 года мы должны стараться, чтобы полностью обеспечивать себя основными потребительскими товарами. Таким образом, будут созданы дополнительные возможности для экспорта. Хочу отметить еще один вопрос, мы постоянно должны развиваться. Потому что страна динамично развивается, и население растет. В развитых странах численность населения либо остается стабильной, либо снижается. В нашей же стране население растет. В 2004 году, когда принималась первая региональная программа, численность населения у нас была небольшой. Теперь же она приближается к 10 миллионам. Это, конечно же, наше большое преимущество, в то же время это указывает на то, что шло ускоренное экономическое развитие. Поэтому люди стали жить еще лучше, повысилось благосостояние, и, естественно, население тоже растет», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства добавил, что в то же время эта положительная тенденция выдвигает очень серьезные задачи. «Мы постоянно должны наращивать производство, чтобы полностью удовлетворять внутренние потребности, и предлагать на экспорт конкурентоспособные товары. Поэтому на последующие годы первостепенными задачами являются вопросы обеспечения местной продукцией внутренних потребностей. В то же время мы при поддержке государства должны получить выход на новые рынки. Мы это делаем, и будем делать, и должны увеличить объем экспортоориентированной продукции. Продовольственная безопасность также является вопросом, непосредственно связанным с двумя этими факторами. Мы приближаемся и к тому, чтобы полностью обеспечить нашу продовольственную безопасность», - сказал Президент Азербайджана.